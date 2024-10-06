«Это недопустимо": Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту из-за расстрела пленных в Нью-Йорке

Уполномоченный по правам защиты человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и МККК по факту расстрела украинских пленных российскими войсками в Нью-Йорке, передает УНН.

Детали

Сегодня в Интернете появились очередное видео, где оккупанты, вероятно, расстреливают безоружных украинских военных в Донецкой области. (...) по всем вероятным случаям направляю письма в ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке - заявил омбудсмен.

Он также подчеркнул, что международное сообщество должно фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права.

Такие вещи - это недопустимо и является нарушением прав человека! В то же время поведение российских военных толерантно относится к их высшему руководству. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и надлежащее наказание - подчеркнул Лубинец.

Напомним,

Дрон 12 бригады специального назначения Национальной гвардии «Азов» обнаружил, как российские военные расстреляли пленных украинских бойцов в Нью-Йорке, что в Донецкой области.