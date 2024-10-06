"Це неприпустимо": Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через розстріл полонених у Нью-Йорку

Уповноважений з прав захисту людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо факту розстрілу українських полонених російськими військами у Нью-Йорку, передає УНН.

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Сьогодні в Інтернеті зʼявилися чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. (...) за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку