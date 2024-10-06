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"Це неприпустимо": Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через розстріл полонених у Нью-Йорку

"Це неприпустимо": Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста через розстріл полонених у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 30337 перегляди

Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо відео розстрілу українських полонених російськими військами у Нью-Йорку Донецької області. Омбудсмен закликав фіксувати порушення Женевської конвенції.

Уповноважений з прав захисту людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо факту розстрілу українських полонених російськими військами у Нью-Йорку, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Інтернеті зʼявилися чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. (...)  за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку

- заявив омбудсмен. 

Він також наголосив, що міжнародна спільнота повинна фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права.

Такі речі – це неприпустимо і є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання

- підкреслив Лубінець. 

Нагадаємо

Дрон 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" виявив, як російські військові розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку, що в Донецькій області. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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