"Это не случайные удары - это показательные удары": Зеленский отреагировал на атаку рф на Одессу и показал последствия
Киев • УНН
В результате удара рф баллистической ракетой по жилому району Одессы погибли 8 человек, еще около 20 пострадали. Повреждены многоквартирный дом, университет и административное здание.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Одессу баллистикой, показав последствия атаки врага, пишет УНН.
Детали
"Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку. Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. По состоянию на сейчас известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка людей пострадали", - отметил Зеленский в соцсетях.
Он указал, что привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается.
"Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - подчеркнул Президент Украины.
Ракетный удар рф по Одессе: сообщается о 8 погибших и 18 раненых18 нояб. 2024, 11:08 • 10576 просмотров