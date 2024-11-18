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Ракетный удар рф по Одессе: сообщается о 8 погибших и 18 раненых

Киев  •  УНН

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В результате российской ракетной атаки по жилому району Одессы погибли 8 человек, 18 ранены. Среди пострадавших есть ребенок, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

В результате ракетной атаки российских войск на жилой район Одессы погибли 8 человек, 18 ранены, среди пострадавших есть ребенок, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Детали

"Предварительно, в результате российской российской атаки 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четыре человека в тяжелом состоянии", - написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

"Враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности. Сейчас уже известно о 8 погибших, люди просто шли по своим делам. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - указал мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

Одесса подверглась ракетной атаке рф: есть жертвы, повреждена гражданская инфраструктура - ОВА18 нояб. 2024, 10:37 • 11396 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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