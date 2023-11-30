Это не накопление, а восстановление потенциала - Игнат о подготовке врага к зиме

Этой осенью армия рф уменьшила интенсивность применения ракет для ударов по Украине, поскольку пытается восстановить свой ракетный потенциал после прошлой зимы, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Все говорят о накоплении, потому что несколько месяцев россия не использует много ракет именно крылатых. Крайнее заявление ГУР говорит о 870 накопленных рф ракетах. Я бы сказал, что это не накопление, а восстановление ракетного потенциала, который они потратили в прошлом году для ударов против инфраструктуры Украины, прежде всего топливно-энергетического сектора. рф тогда потратила более 1000 крылатых ракет, поэтому сейчас в течение лета-осени они восстанавливают их - сказал Игнат.

Детали

Игнат добавил, что россия будет предпринимать попытки наносить удары по Украине комбинированным способом, используя и ракеты, и дроны.

"Но я уже говорил об этом, что крылатых ракет у россиян меньше, чем было в прошлом году", - отметил Игнат.

Напомним

рф к зиме накопила 900 ракет, но это вдвое меньше, чем в прошлом году.