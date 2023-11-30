Это не накопление, а восстановление потенциала - Игнат о подготовке врага к зиме
Киев • УНН
Российская армия сократила ракетные удары по Украине, чтобы восстановить свой истощенный арсенал, и в настоящее время у россии меньше ракет, чем было в прошлом году, сообщил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.
Этой осенью армия рф уменьшила интенсивность применения ракет для ударов по Украине, поскольку пытается восстановить свой ракетный потенциал после прошлой зимы, сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.
Все говорят о накоплении, потому что несколько месяцев россия не использует много ракет именно крылатых. Крайнее заявление ГУР говорит о 870 накопленных рф ракетах. Я бы сказал, что это не накопление, а восстановление ракетного потенциала, который они потратили в прошлом году для ударов против инфраструктуры Украины, прежде всего топливно-энергетического сектора. рф тогда потратила более 1000 крылатых ракет, поэтому сейчас в течение лета-осени они восстанавливают их
Детали
Игнат добавил, что россия будет предпринимать попытки наносить удары по Украине комбинированным способом, используя и ракеты, и дроны.
"Но я уже говорил об этом, что крылатых ракет у россиян меньше, чем было в прошлом году", - отметил Игнат.
Напомним
рф к зиме накопила 900 ракет, но это вдвое меньше, чем в прошлом году.
Это не накопление, а восстановление потенциала - Игнат о подготовке врага к зиме
Российская армия сократила ракетные удары по Украине, чтобы восстановить свой истощенный арсенал, и в настоящее время у россии меньше ракет, чем было в прошлом году, сообщил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.
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