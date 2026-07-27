"Это газетные сообщения": в кремле отреагировали на переговоры о "воздушном перемирии"
Киев • УНН
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что сообщения об обсуждении США и Украиной прекращения воздушных атак являются лишь газетными новостями. Он добавил, что реакция россии будет зависеть от соответствия новых инициатив интересам москвы.
Сообщения о том, что США и Украина обсуждают возможное прекращение воздушных атак в рамках мирных переговоров, комментировать преждевременно. Об этом заявил представитель кремля дмитрий песков, информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По словам пескова, в кремле не знают, "насколько достоверны эти сообщения или откуда они берутся".
Мы не знаем, насколько эти новости достоверны и от кого они исходят. Это газетные сообщения и не более. Поэтому комментировать их на данном этапе преждевременно
Он добавил, что реакция россии на любую новую мирную инициативу будет зависеть от того, соответствует ли она интересам москвы.
"Мы слышали заявления о том, что некоторые новые формулы могут быть возможны. Нам все еще нужно узнать о них больше. ... И со временем, вероятно, будут предложены некоторые формулы или предложения. То, что произойдет дальше, будет зависеть от того, насколько они соответствуют нашим интересам", - добавил песков.
Напомним
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