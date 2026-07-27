"Это газетные сообщения": в кремле отреагировали на переговоры о "воздушном перемирии"

Сообщения о том, что США и Украина обсуждают возможное прекращение воздушных атак в рамках мирных переговоров, комментировать преждевременно. Об этом заявил представитель кремля дмитрий песков, информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам пескова, в кремле не знают, "насколько достоверны эти сообщения или откуда они берутся".

Мы не знаем, насколько эти новости достоверны и от кого они исходят. Это газетные сообщения и не более. Поэтому комментировать их на данном этапе преждевременно - заявил представитель кремля.

Он добавил, что реакция россии на любую новую мирную инициативу будет зависеть от того, соответствует ли она интересам москвы.

"Мы слышали заявления о том, что некоторые новые формулы могут быть возможны. Нам все еще нужно узнать о них больше. ... И со временем, вероятно, будут предложены некоторые формулы или предложения. То, что произойдет дальше, будет зависеть от того, насколько они соответствуют нашим интересам", - добавил песков.

Напомним

В кремле заявили, что "заморозка" войны против Украины, которую предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, невозможна с учетом позиции Киева.

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