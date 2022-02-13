Этна и еще 8 вулканов активизировались в течение прошедших суток
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. За прошедшие сутки 9 вулканов вели активные действия по всей планете. Об этом сообщает Volcano Discovery, пишет УНН.
Детали
Этна (Сицилия, Италия) - несмотря на то, что вчерашняя активная пароксизмальная активность закончилась, выбросы продолжаются из кратера SE, выделяется лишь небольшой пепел. Поток лавы с прошлой ночи прекратился и больше не активен. Фронт потока достиг около 3 км к западу от Монте Фрументо Супино.
Суванос-Джима (Острова Рюкю) - консультативный центр по вулканическому пеплу в Токио сообщает, что пепел от Суванос-Джима просятгається на почти на 1 км.
Левотоло (Зондские острова) - 1423 м, Семеру (Восточная Ява, Индонезия) - 3676 м, Фуэго (Гватемала) - 3763 м, Ясур (остров Танна, Вануату) - 361 м, Невадо-дель-Руис (Колумбия) - 5321 м, Сангай (Эквадор) - 5230 м, Сабанкайя (Перу) - 5967 м, Невадос-де-Чиллан (Центральная Чили) - 3212 м.
Оценка извержений составляет 3 из 5 баллов.
Напомним
Из-за утилизации пепла после вывоза Этны города на Сицилии могут стать банкротами