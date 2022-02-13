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15 марта, 19:03 • 100660 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129830 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116528 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110657 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101027 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97916 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85424 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118690 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Этна и еще 8 вулканов активизировались в течение прошедших суток

Этна и еще 8 вулканов активизировались в течение прошедших суток

Киев • УНН

 • 40860 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. За прошедшие сутки 9 вулканов вели активные действия по всей планете. Об этом сообщает Volcano Discovery, пишет УНН.

Детали

Этна (Сицилия, Италия) - несмотря на то, что вчерашняя активная пароксизмальная активность закончилась, выбросы продолжаются из кратера SE, выделяется лишь небольшой пепел. Поток лавы с прошлой ночи прекратился и больше не активен. Фронт потока достиг около 3 км к западу от Монте Фрументо Супино.

Суванос-Джима (Острова Рюкю) - консультативный центр по вулканическому пеплу в Токио сообщает, что пепел от Суванос-Джима просятгається на почти на 1 км.

Левотоло (Зондские острова) - 1423 м, Семеру (Восточная Ява, Индонезия) - 3676 м, Фуэго (Гватемала) - 3763 м, Ясур (остров Танна, Вануату) - 361 м, Невадо-дель-Руис (Колумбия) - 5321 м, Сангай (Эквадор) - 5230 м, Сабанкайя (Перу) - 5967 м, Невадос-де-Чиллан (Центральная Чили) - 3212 м.

Оценка извержений составляет 3 из 5 баллов.

Напомним

Из-за утилизации пепла после вывоза Этны города на Сицилии могут стать банкротами

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