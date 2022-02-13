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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Етна та ще 8 вулканів активізувалися впродовж минулої доби

Етна та ще 8 вулканів активізувалися впродовж минулої доби

Київ • УНН

 • 40864 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Впродовж минулої доби 9 вулканів вели активні дії по всій планеті. Про це повідомляє Volcano Discovery, пише УНН.

Деталі

Етна (Сицилія, Італія) - незважаючи на те, що вчорашня активна пароксизмальна активність закінчилася, викиди продовжуються з кратера SE, виділяється лише невеликий попіл. Потік лави з минулої ночі припинився і більше не активний. Фронт потоку досяг близько 3 км на захід від Монте Фрументо Супіно.

Суванос-Джима (Острови Рюкю) - консультативний центр з вулканічного попелу в Токіо повіломляє, що попіл від Суванос-Джима просятгається на майже на 1 км.

Левотоло (Зондські острови) - 1423 м, Семеру (Східна Ява, Індонезія) - 3676 м, Фуего (Гватемала) - 3763 м, Ясур (острів Танна, Вануату) - 361 м, Невадо-дель-Руїс (Колумбія) - 5321 м, Сангай (Еквадор) - 5230 м, Сабанкайя (Перу) - 5967 м, Невадос-де-Чіллан (Центральна Чилі) - 3212 м.

Оцінка вивержень становить 3 із 5 балів.

Нагадаємо

Через утилізацію попелу після вивереження Етни міста на Сицилії можуть стати банкрутами

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