Етна та ще 8 вулканів активізувалися впродовж минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Впродовж минулої доби 9 вулканів вели активні дії по всій планеті. Про це повідомляє Volcano Discovery, пише УНН.
Деталі
Етна (Сицилія, Італія) - незважаючи на те, що вчорашня активна пароксизмальна активність закінчилася, викиди продовжуються з кратера SE, виділяється лише невеликий попіл. Потік лави з минулої ночі припинився і більше не активний. Фронт потоку досяг близько 3 км на захід від Монте Фрументо Супіно.
Суванос-Джима (Острови Рюкю) - консультативний центр з вулканічного попелу в Токіо повіломляє, що попіл від Суванос-Джима просятгається на майже на 1 км.
Левотоло (Зондські острови) - 1423 м, Семеру (Східна Ява, Індонезія) - 3676 м, Фуего (Гватемала) - 3763 м, Ясур (острів Танна, Вануату) - 361 м, Невадо-дель-Руїс (Колумбія) - 5321 м, Сангай (Еквадор) - 5230 м, Сабанкайя (Перу) - 5967 м, Невадос-де-Чіллан (Центральна Чилі) - 3212 м.
Оцінка вивержень становить 3 із 5 балів.
Нагадаємо
Через утилізацію попелу після вивереження Етни міста на Сицилії можуть стати банкрутами