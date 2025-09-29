$41.480.01
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 18859 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 43325 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 66062 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 47083 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 43129 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 65575 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72442 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 96353 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159556 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
"Эти выборы показали, что российская дестабилизирующая активность проигрывает": Зеленский переговорил с Санду

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах и отметил, что российская дестабилизирующая активность проиграла, а Молдова в Европе выиграла. Он подчеркнул эффективность Молдовы в защите от угроз и пообещал дальнейшее сотрудничество.

"Эти выборы показали, что российская дестабилизирующая активность проигрывает": Зеленский переговорил с Санду

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с молдавской коллегой Майей Санду после победы ее партии на парламентских выборах в Молдове, и отметил, что "эти выборы показали, что российская дестабилизационная активность проигрывает", пишет УНН.

Говорил с Президентом Молдовы Майей Санду. Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха. Эти выборы показали, что российская дестабилизационная активность проигрывает, а Молдова в Европе - выигрывает. Российская подрывная деятельность, постоянные дезинформации - ничего из этого не сработало

- сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Важно, что Молдова была эффективной в защите от угроз вместе со всеми, кто помогал".

"Мы всегда поддерживаем Молдову. Будем вместе работать и в дальнейшем. Совместно преодолеваем вызовы и строим такое будущее, чтобы во всех сферах у наших народов была хорошая перспектива - безопасная, экономическая, а значит, и социальная", - отметил Зеленский.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Майя Санду
Владимир Зеленский
Молдова