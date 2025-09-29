"Эти выборы показали, что российская дестабилизирующая активность проигрывает": Зеленский переговорил с Санду
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах и отметил, что российская дестабилизирующая активность проиграла, а Молдова в Европе выиграла. Он подчеркнул эффективность Молдовы в защите от угроз и пообещал дальнейшее сотрудничество.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с молдавской коллегой Майей Санду после победы ее партии на парламентских выборах в Молдове, и отметил, что "эти выборы показали, что российская дестабилизационная активность проигрывает", пишет УНН.
Говорил с Президентом Молдовы Майей Санду. Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха. Эти выборы показали, что российская дестабилизационная активность проигрывает, а Молдова в Европе - выигрывает. Российская подрывная деятельность, постоянные дезинформации - ничего из этого не сработало
Президент подчеркнул: "Важно, что Молдова была эффективной в защите от угроз вместе со всеми, кто помогал".
"Мы всегда поддерживаем Молдову. Будем вместе работать и в дальнейшем. Совместно преодолеваем вызовы и строим такое будущее, чтобы во всех сферах у наших народов была хорошая перспектива - безопасная, экономическая, а значит, и социальная", - отметил Зеленский.
