"Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє": Зеленський переговорив з Санду
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на виборах та зазначив, що російська дестабілізаційна активність програла, а Молдова в Європі виграла. Він наголосив на ефективності Молдови у захисті від загроз та пообіцяв подальшу співпрацю.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорив з молдовською колегою Маєю Санду після перемоги її партії на парламентських виборах у Молдові, і зазначив, що "ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє", пише УНН.
Говорив із Президенткою Молдови Маєю Санду. Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху. Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі - виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації - нічого із цього не спрацювало
Президент наголосив: "Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав".
"Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива - безпекова, економічна, а отже, і соціальна", - зазначив Зеленський.
Партія Санду бере більшість: пораховано 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові29.09.25, 08:36 • 2810 переглядiв