"Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє": Зеленський переговорив з Санду

Президент України Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на виборах та зазначив, що російська дестабілізаційна активність програла, а Молдова в Європі виграла. Він наголосив на ефективності Молдови у захисті від загроз та пообіцяв подальшу співпрацю.