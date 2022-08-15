Эстонские пограничники не пустили в страну и аннулировали визу российскому журналисту

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 15619 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 49565 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 93671 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 128503 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 127054 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 278665 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135626 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122881 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 379346 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84369 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 13922 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 8686 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 6592 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 12207 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 11234 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 278652 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 300858 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 379339 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 355569 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 401577 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80499 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 114060 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133644 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172469 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81618 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Эстонские пограничники не пустили в страну и аннулировали визу российскому журналисту

Киев • УНН

 • 131223 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Эстонские пограничники не пустили в страну и аннулировали визу российскому журналисту Ярославу Варенику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Настоящее время".

Эстонские пограничники не пустили в страну и аннулировали визу российскому журналисту

Детали

2019 Следственный комитет обыскал квартиру журналиста по делу "отмывания средств" через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Как пишет издание, журналист рассказал, что сначала его опросили российские пограничники, спрашивали об отношении к войне, угрожали уголовным делом об оскорблении чувств верующих и читали переписку в мессенджерах, после чего выпустили из страны. На эстонской стороне границы офицеры осмотрели вещи Вареника, пресс-карты, и попросили описать, что он собирается делать в Эстонии.

Цитата

"А потом они аннулировали мне визу и запретили въезд из-за того, что у меня была аннулирована сегодня в 10 часов утра бронь в отеле. Насколько я понимаю, потому что я бронировал отель без предоплаты, и карта, которая была Соответственно, в 10 часов мне аннулировали бронирование в отеле и в 10 часов запретили въезд в Эстонию", – рассказал Вареник.

Вареник имел эстонскую визу. По его словам, он ехал в страну "отдохнуть". Если бы речь шла о попытке получить политическое убежище, Вареник мог попросить его прямо на эстонском пограничном пункте.

Ранее Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Бельгия, Мальта и несколько других стран объявили, что прекращают выдачу туристических виз гражданам России.

Напомним

Журналистов русского издания «Известия» Ксению Солдатову и Дмитрию Тимофееву задержали в Эстонии. Им аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года. Как говорится, они занимались пропагандой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81