Эстонские пограничники не пустили в страну и аннулировали визу российскому журналисту

Детали

2019 Следственный комитет обыскал квартиру журналиста по делу "отмывания средств" через Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Как пишет издание, журналист рассказал, что сначала его опросили российские пограничники, спрашивали об отношении к войне, угрожали уголовным делом об оскорблении чувств верующих и читали переписку в мессенджерах, после чего выпустили из страны. На эстонской стороне границы офицеры осмотрели вещи Вареника, пресс-карты, и попросили описать, что он собирается делать в Эстонии.

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"А потом они аннулировали мне визу и запретили въезд из-за того, что у меня была аннулирована сегодня в 10 часов утра бронь в отеле. Насколько я понимаю, потому что я бронировал отель без предоплаты, и карта, которая была Соответственно, в 10 часов мне аннулировали бронирование в отеле и в 10 часов запретили въезд в Эстонию", – рассказал Вареник.

Вареник имел эстонскую визу. По его словам, он ехал в страну "отдохнуть". Если бы речь шла о попытке получить политическое убежище, Вареник мог попросить его прямо на эстонском пограничном пункте.

Ранее Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Бельгия, Мальта и несколько других стран объявили, что прекращают выдачу туристических виз гражданам России.

Напомним

Журналистов русского издания «Известия» Ксению Солдатову и Дмитрию Тимофееву задержали в Эстонии. Им аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года. Как говорится, они занимались пропагандой.