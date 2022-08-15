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Естонські прикордонники не пустили до країни та анулювали візу російському журналісту

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Естонські прикордонники не пустили до країни та анулювали візу російському журналісту Ярославу Варенику. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання "Настоящее время".

Естонські прикордонники не пустили до країни та анулювали візу російському журналісту

Деталі

2019 року Слідчий комітет обшукав квартиру журналіста у справі "відмивання коштів" через Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального.

Як пише видання, журналіст розповів, що спочатку його опитували російські прикордонники, запитували про ставлення до війни, погрожували кримінальною справою про образу почуттів віруючих та читали листування у месенджерах, після чого випустили з країни. На естонській стороні кордону офіцери оглянули речі Вареника, прескартки, і попросили описати, що він збирається робити в Естонії.

Цитата

"А потім вони анулювали мені візу і заборонили в'їзд через те, що в мене була анульована сьогодні о 10 годині ранку бронь в готелі. Наскільки я розумію, тому що я бронював готель без передоплати, і карта, яка була прив'язана до облікового запису, російська і не може проводити міжнародні переклади. Відповідно, о 10 годині мені анулювали бронювання в готелі і о 10 годині заборонили в'їзд до Естонії", – розповів Вареник.

Вареник мав естонську візу. За його словами, він їхав до країни "відпочити". Якби йшлося про спробу отримати політичне притулок, Вареник міг попросити його прямо на естонському прикордонному пункті.

Раніше Польща, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Бельгія, Мальта та кілька інших країн оголосили, що припиняють видачу туристичних віз громадянам Росії.

Нагадаємо

Журналістів російського видання «Известия» Ксенію Солдатову та Дмитру Тимофєєву затримали в Естонії. Їм анулювали візи та заборонили в’їзд до Євросоюзу на три роки. Як зазначається, вони займалися пропагандою.

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