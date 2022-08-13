В Естонії затримали російських журналістів і заборонили їм в’їзд до ЄС на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Журналістів російського видання «Известия» Ксенію Солдатову та Дмитру Тимофєєву затримали в Естонії. Їм анулювали візи та заборонили в’їзд до Євросоюзу на три роки. Про це повідомила російська служба Радіо Свобода з посиланням на газету, пише УНН.
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«Віза визнана недійсною, рішення ухвалені на підставі таких причин: умови та мета передбачуваного перебування не були розпізнані», – йдеться у повідомленні.
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Журналістів затримали 12 серпня під час їхньої поїздки на поїзді з Нарви до Таллінна. Газета «Известия» стверджує, що вони перебували в Естонії як туристи, але «не змогли проігнорувати останні події» і вирішили підготувати матеріали про обмеження видачі віз росіянам та позбавлення танка Т-34 статусу пам’ятника.
Начальник прикордонного управління Східної префектури Урмас Ельмі заявив, що затримані росіяни здійснювали пропагандистську діяльність.
Видання зазначає, що робота під час поїздок із туристичними цілями є порушенням візового режиму.
Нагадаємо
Естонська влада з 18 серпня має намір не впускати в країну громадян Росії з виданими Естонією шенгеськими візами. Однак є низка винятків. Про це сьогодні за підсумками чергового засідання уряду розповів міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.