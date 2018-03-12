Эстония заявила, что ее воздушное пространство нарушил российский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Российский военный транспортный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море неподалеку от острова Вайндлоо. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ВС Эстонии, информирует УНН.
Военнослужащие Эстонии заявили, что самолет Ил-76 провел меньше минуты в воздушном пространстве страны.
По этому сообщению, транспондер воздушного судна был включен, план полетов был предоставлен властям Эстонии, но самолет не выходил на радиосвязь с аэронавигационной службой Эстонии.
МИД Эстонии передал российской стороне ноту протеста.
Министерство обороны России опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии.
“Полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств не были нарушены, что подтверждается объективными средствами мониторинга”, — говорится в сообщении министерства.
Как сообщал УНН, Эстония поддержала инициативу против “Северного потока-2”.