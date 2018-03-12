Естонія заявила, що її повітряний простір порушив російський літак
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російський військовий транспортний літак порушив повітряний простір Естонії в Балтійському морі неподалік острова Вайндлоо. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ЗС Естонії, інформує УНН.
Військовослужбовці Естонії заявили, що літак Іл-76 провів менше хвилини в повітряному просторі країни.
За цим повідомленням, транспондер повітряного судна був включений, план польотів був наданий владі Естонії, але літак не виходив на радіозв’язок із аеронавігаційною службою Естонії.
МЗС Естонії передало російській стороні ноту протесту.
Міністерство оборони Росії спростувало порушення повітряного простору Естонії.
"Політ проводився в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору. Межі інших держав не були порушені, що підтверджується об’єктивними засобами моніторингу", – сказано в повідомленні міністерства.
Як повідомляв УНН, Естонія підтримала ініціативу проти “Північного потоку-2”.