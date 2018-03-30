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Эстония утвердила запрет на въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"

Эстония утвердила запрет на въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"

Киев  •  УНН

 • 10139 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Правительство Эстонии одобрило предложение главы МИД Свена Миксера запретить въезд в страну 49 иностранцам так называемого списка Магнитского. Об этом повидмоляе УНН со ссылкой на сайт эстонского МИД.

“Единство и решимость правительства по этому вопросу свидетельствует о нашем стремлении привлечь внимание к растущим нарушений международного права в России. Мы не можем не реагировать на нарушение прав человека”, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Миксер отметил, что Эстония поддерживает соблюдение верховенства закона путем осуществления таких мероприятий.

“Эстония очень серьезно относится к правам человека, и мы также хотели бы отправить это послание нашим союзникам. Все мы должны реагировать на попытки подорвать основанный на правилах мировой порядок и тем самым способствовать нашей безопасности”, — сказал министр.

Напомним, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились о введении Лондоном своей версии так называемого “акта Магнитского”, предусматривающий санкции в отношении ряда российских должностных лиц. В частности, ограничения предусматривают невыдачу виз и замораживание активов тех, кто оказался в санкционный список.

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