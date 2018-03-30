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Естонія затвердила заборону на в'їзд 49 фігурантам "списку Магнітського"

Естонія затвердила заборону на в'їзд 49 фігурантам "списку Магнітського"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Уряд Естонії схвалив пропозицію глави МЗС Свена Міксера заборонити в'їзд в країну 49 іноземцям з так званого списку Магнітського. Про це повідмоляє УНН з посиланням на сайт естонського МЗС.

“Єдність і рішучість уряду з цього питання засвідчує наше прагнення привернути увагу до зростаючих порушень міжнародного права в Росії. Ми не можемо не реагувати на порушення прав людини”, — сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

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Міксер зазначив, що Естонія підтримує дотримання верховенства закону шляхом здійснення таких заходів.

“Естонія дуже серйозно ставиться до прав людини, і ми також хотіли б відправити це послання нашим союзникам. Всі ми повинні реагувати на спроби підірвати заснований на правилах світовий порядок і тим самим сприяти нашій безпеці”, — сказав міністр.

Нагадаємо, глава МЗС Борис Джонсон і міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд уже домовилися щодо введення Лондоном своєї версії так званого “акту Магнітського”, який передбачає санкції відносно ряду російських посадових осіб. Зокрема, обмеження передбачають невидачу віз і заморожування активів тих, хто опинився в санкційному списку.

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