Естонія затвердила заборону на в'їзд 49 фігурантам "списку Магнітського"

“Єдність і рішучість уряду з цього питання засвідчує наше прагнення привернути увагу до зростаючих порушень міжнародного права в Росії. Ми не можемо не реагувати на порушення прав людини”, — сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український уряд має припинити контроль російських олігархів над українськими обленерго - експерт

Міксер зазначив, що Естонія підтримує дотримання верховенства закону шляхом здійснення таких заходів.

“Естонія дуже серйозно ставиться до прав людини, і ми також хотіли б відправити це послання нашим союзникам. Всі ми повинні реагувати на спроби підірвати заснований на правилах світовий порядок і тим самим сприяти нашій безпеці”, — сказав міністр.

Нагадаємо, глава МЗС Борис Джонсон і міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд уже домовилися щодо введення Лондоном своєї версії так званого “акту Магнітського”, який передбачає санкції відносно ряду російських посадових осіб. Зокрема, обмеження передбачають невидачу віз і заморожування активів тих, хто опинився в санкційному списку.