Эстония требует уменьшить число российских дипломатов в стране до 8

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"Эстония считает принцип равноценности очень важным в межгосударственных отношениях с россией. Учитывая, что персонал посольства россии не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы считаем, что нынешний размер представительства россии не оправдан", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Детали

Согласно решению, россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до пятнадцати административных, технических и обслуживающих работников. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на основании ноты министерства иностранных дел, которая ссылается на статью 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях, МИД хочет перейти на паритет по размеру представительств с 1 февраля 2023 года.

Рейнсалу также отметил, что с начала войны в Украине Эстония свела двусторонние отношения с рф "до абсолютного минимума".

"Весной мы закрыли российские консульские представительства в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия россии. Теперь устанавливаем верхний предел на количество российских дипломатов, работающих в Эстонии, с целью достижения паритета", – пояснил он.

Напомним

Эстония в январе этого года планирует разработать юридическую базу для ареста российских активов и последующей передачи их Украине.