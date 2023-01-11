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Естонія вимагає зменшити кількість російських дипломатів в країні до 8

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Естонія повідомила посла рф про рішення, згідно з яким росія має скоротити кількість співробітників у посольстві в Таллінні до 8 осіб до 1 лютого 2023 року. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт МЗС Естонії.

Естонія вимагає зменшити кількість російських дипломатів в країні до 8

Цитата

"Естонія вважає принцип рівноцінності дуже важливим у міждержавних відносинах із росією. З огляду на те, що персонал посольства росії не займається розвитком естонсько-російських відносин в умовах агресивної війни, ми вважаємо, що нинішній розмір представництва росії не виправданий", - заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Деталі

Згідно з рішенням, росія має скоротити кількість співробітників посольства до восьми дипломатів та до п'ятнадцяти адміністративних, технічних та обслуговуючих працівників. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що на підставі ноти міністерства закордонних справ, яка посилається на статтю 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, МЗС хоче перейти на паритет щодо розміру представництв з 1 лютого 2023 року.

Рейнсалу також зауважив, що з початку війни в Україні Естонія звела двосторонні відносини з рф "до абсолютного мінімуму".

"Навесні ми закрили російські консульські представництва в Нарві та Тарту та вислали трьох співробітників російського посольства з дипломатичним статусом, які активно підривали безпеку Естонії та розповсюджували пропаганду, яка виправдовує військові дії росії. Тепер встановлюємо верхню межу на кількість російських дипломатів, які працюють в Естонії, з метою досягнення паритету", – пояснив він.

Нагадаємо

Естонія у січні цього року планує розробити юридичну базу для арешту російських активів і подальшої передачі їх Україні.

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