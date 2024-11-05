Эстония вероятно изменит конституцию, чтобы ограничить право голоса граждан рф и белоруссии
Киев • УНН
Правящая коалиция Эстонии планирует внести срочные изменения в конституцию относительно избирательного права. Граждане РФ и Беларуси потеряют право голоса на местных выборах 2025 года.
Правящая коалиция Эстонии на заседании коалиционного совета в понедельник решила срочно внести поправки в конституцию относительно избирательного права. Граждане стран-агрессоров - то есть России и Беларуси - больше не будут иметь права голоса в Эстонии, если предложенные изменения будут утверждены.
Пишет УНН со ссылкой на Eesti Rahvusringhääling.
Сегодня на совете коалиции мы договорились рекомендовать нашим политическим группам срочно внести изменения в Конституцию, чтобы граждане стран-агрессоров больше не были лицами, принимающими решения на местных выборах
Это планируется сделать, чтобы противостоять российскому влиянию, добавил политик. Соответственно речь идет о гражданах рб и рф.
Председатель Конституционного комитета Хендрик Террас сообщил, что рабочая группа встречается для доработки текста проекта.
Если мы подадим его до 10 часов утра в четверг, это будет сделано вовремя до следующих выборов в 2025 году
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Он отметил, что пока нет консенсуса относительно лишения права голоса владельцев «серых» паспортов.
Этот аспект объяснил Лаури Ляанеметс (SDE), председатель Социал-демократической партии Эстонии.
Тем гражданам России, Беларуси и владельцам «серых» паспортов, которые все еще желают принять участие в местных выборах, Ляанеметс порекомендовал получить эстонское гражданство.
Справка
В Эстонии проживает около 80 тысяч человек, имеющих российское гражданство, и 30 тысяч человек с белорусскими паспортами. Муниципальные выборы в стране состоятся в октябре 2025 года.
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