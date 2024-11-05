Эстония вероятно изменит конституцию, чтобы ограничить право голоса граждан рф и белоруссии

ukenru
Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 48314 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 74706 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 120763 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 142660 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 141932 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 137872 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 179423 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 123881 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 148382 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 152188 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 122452 просмотра
Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить льготные кредиты: Кабмин принял решение

Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить льготные кредиты: Кабмин принял решение

11:49 • 23629 просмотра
В курской области произошли первые боевые столкновения с войсками КНДР - СМИ

В курской области произошли первые боевые столкновения с войсками КНДР - СМИ

12:06 • 35061 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 95728 просмотра
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 70883 просмотра
публикации
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 70883 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 95728 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 122452 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

4 ноября 2024, 13:45 • 147164 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 179425 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 118264 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 124198 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 143684 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 148132 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 126285 просмотра
Актуальное
Эстония вероятно изменит конституцию, чтобы ограничить право голоса граждан рф и белоруссии

Эстония вероятно изменит конституцию, чтобы ограничить право голоса граждан рф и белоруссии

Киев  •  УНН

17:57 • 4479 просмотра

Read in English

Правящая коалиция Эстонии планирует внести срочные изменения в конституцию относительно избирательного права. Граждане РФ и Беларуси потеряют право голоса на местных выборах 2025 года.

Правящая коалиция Эстонии на заседании коалиционного совета в понедельник решила срочно внести поправки в конституцию относительно избирательного права. Граждане стран-агрессоров - то есть России и Беларуси - больше не будут иметь права голоса в Эстонии, если предложенные изменения будут утверждены.

Пишет УНН со ссылкой на Eesti Rahvusringhääling.

Сегодня на совете коалиции мы договорились рекомендовать нашим политическим группам срочно внести изменения в Конституцию, чтобы граждане стран-агрессоров больше не были лицами, принимающими решения на местных выборах

- заявил премьер-министр Кристен Михал в интервью ERR.

Это планируется сделать, чтобы противостоять российскому влиянию, добавил политик. Соответственно речь идет о гражданах рб и рф.

Председатель Конституционного комитета Хендрик Террас сообщил, что рабочая группа встречается для доработки текста проекта.

Если мы подадим его до 10 часов утра в четверг, это будет сделано вовремя до следующих выборов в 2025 году

- сказал Террас.

Эстония планирует запретить церкви и приходы, связанные с московским патриархатом23 октября 2024, 21:25 • 21191 просмотр

Он отметил, что пока нет консенсуса относительно лишения права голоса владельцев «серых» паспортов.

Image

Этот аспект объяснил Лаури Ляанеметс (SDE), председатель Социал-демократической партии Эстонии.

Тем гражданам России, Беларуси и владельцам «серых» паспортов, которые все еще желают принять участие в местных выборах, Ляанеметс порекомендовал получить эстонское гражданство.

Справка

В Эстонии проживает около 80 тысяч человек, имеющих российское гражданство, и 30 тысяч человек с белорусскими паспортами. Муниципальные выборы в стране состоятся в октябре 2025 года.

Разведка Эстонии: потери россиян в октябре одни из самых больших28 октября 2024, 22:44 • 20119 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
kristen-mikhalКристен Михаль
estoniyaЭстония