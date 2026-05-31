Эстония стала третьей страной в Европе, разрешившей движение самоуправляемых Tesla

Эстония стала третьей страной в ЕС, разрешившей движение автомобилей Tesla с системами автопилотирования на дорогах, вслед за Нидерландами и Литвой. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Отмечается, что для этого шага не было необходимости в дополнительных законодательных актах, так как за рулем всегда должен находиться водитель, который несет ответственность за транспортное средство.

Транспортное ведомство Эстонии сообщило, что разрешило использование системы помощи водителю FSD от Tesla на своих дорогах, признав сертификат типа, который был впервые выдан в Нидерландах.

В течение ближайших нескольких месяцев водители новых электромобилей Tesla в Эстонии смогут установить обновление программного обеспечения для автопилотирования.

"Это все еще система помощи водителю, при которой водитель несет ответственность за все поведение автомобиля на дороге и его безопасность и должен взять управление на себя, когда это необходимо", – пояснил Юрго Вахтра, руководитель Департамента технического обслуживания транспортных средств.

"В то же время сама Tesla отслеживает, не занимается ли водитель посторонними делами или не смотрит в другую сторону. Если нет, водителя предупреждают, что он не обращает внимания на дорожное движение", – добавил он.

