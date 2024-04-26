Эстония и Дания передали Украине два патрульных катера

Эстония в координации с Данией передали Украине два патрульных катера для защиты морских путей от российской агрессии. Об этом сообщает минобороны Эстонии, пишет УНН.

Вот мы снова! Эстония передала в Украину два патрульных катера в координации с союзником Данией. Такая помощь позволит Украине обеспечить жизненно важные морские пути и защитить свои воды от российской агрессии, - говорится в сообщении.

Напомним

Правительство Дании и партии парламента договорились увеличить в 2024 году военную поддержку Украины на 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро). Об этом сообщило Министерство обороны Дании.