Эстония поможет построить детсад в Житомирской области

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"Мы поддерживали Украину всем, чем могли, от детского питания до гаубиц. И когда Украина получила статус кандидата в ЕС, нам нужно строить еще более устойчивую Украину. Эстония на официальный запрос от Житомирской области ответила проектом строительства детского сада в городе Овруч. Этот проект будет завершен в конце этого года. Эстония также ищет других заинтересованных партнеров и продолжает поддерживать Украину в сфере цифрового перехода и киберустойчивости. Мы продолжаем поддерживать Украину в дальнейшей модернизации качества данных и развитии навыков по кибербезопасности среди госслужащих", – говорится в заявлении.

Напомним

Вчера в швейцарском Лугано началась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видения послевоенного развития страны.

Во время конференции в Лугано премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ЕС должен разработать процедуру ареста замороженных российских активов, чтобы направить их на восстановление Украины.