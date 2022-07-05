Эстония поможет построить детсад в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Эстония предложила проект строительства детского сада в городе Овруч Житомирской области. Об этом во время конференции в Лугано сообщил представитель страны, передает УНН.
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"Мы поддерживали Украину всем, чем могли, от детского питания до гаубиц. И когда Украина получила статус кандидата в ЕС, нам нужно строить еще более устойчивую Украину. Эстония на официальный запрос от Житомирской области ответила проектом строительства детского сада в городе Овруч. Этот проект будет завершен в конце этого года. Эстония также ищет других заинтересованных партнеров и продолжает поддерживать Украину в сфере цифрового перехода и киберустойчивости. Мы продолжаем поддерживать Украину в дальнейшей модернизации качества данных и развитии навыков по кибербезопасности среди госслужащих", – говорится в заявлении.
Напомним
Вчера в швейцарском Лугано началась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видения послевоенного развития страны.
Во время конференции в Лугано премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ЕС должен разработать процедуру ареста замороженных российских активов, чтобы направить их на восстановление Украины.