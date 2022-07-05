Естонія допоможе побудувати дитсадок на Житомирщині

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"Ми підтримували Україну всім, чим могли, від дитячого харчування до гаубиць. І коли Україна отримала статус кандидата до ЄС нам потрібно будувати ще більш стійку Україну. Естонія на офіційний запит від Житомирської області відповіла проектом будівництва дитячого садка в місті Овруч. Цей проект буде завершено наприкінці цього року. Естонія також шукає інших зацікавлених партнерів і продовжує підтримувати україну у сфері цифрового переходу та кіберстійкості. Ми продовжуємо підтримувати Україну в подальшій модернізації якості даних та розвитку навичок з кібербезпеки серед держслужбовців", – ідеться у заяві.

Нагадаємо

Вчора у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.

Під час конференції в Лугано прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що ЄС має розробити процедуру арешту заморожених російських активів, щоб спрямувати їх на відновлення України.