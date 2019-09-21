ESPN объявил топ-5 баскетболистов десятилетия в НБА

Лидирующее место занял ныне форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. За ним сразу идет защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стивен Карр. Тройку замкнул форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант.

В пятерку также попали атакующий защитник Джеймс Харден с "Хьюстона" и форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард.

Примечательно, что эксперты указывали по три игрока, которые, по их мнению, лучше всех выступали в период с сезона-2009/10 по сезон-2018/19.

Напомним, что регулярный чемпионат НБА стартует 22 октября.