ESPN объявил топ-5 баскетболистов десятилетия в НБА

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 49592 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109835 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101723 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108910 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119061 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147957 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148426 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140420 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187179 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116732 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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ESPN объявил топ-5 баскетболистов десятилетия в НБА

ESPN объявил топ-5 баскетболистов десятилетия в НБА

Киев  •  УНН

 • 10915 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Аналитики из американского издания ESPN проголосовали за лучших баскетболистов десятилетия в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает УНН.

Лидирующее место занял ныне форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. За ним сразу идет защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стивен Карр. Тройку замкнул форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант.

В пятерку также попали атакующий защитник Джеймс Харден с "Хьюстона" и форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард.

Примечательно, что эксперты указывали по три игрока, которые, по их мнению, лучше всех выступали в период с сезона-2009/10 по сезон-2018/19.

Напомним, что регулярный чемпионат НБА стартует 22 октября.

Украинские Национальные Новости

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