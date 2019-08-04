Став відомим календар перших матчів майбутнього сезону НБА

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Визначився розклад протистоянь в стартовий день нового, 74-го в історії сезону НБА, інформує УНН з посиланням на Twitter інсайдера ESPN Шамса Чаранії.

Днем-відкриття стане 22 жовтня. У перший будуть проведені дві зустрічі: лос-анджелеське дербі між "Лейкерс" і "Кліпперс", а також дебют зіркового першого номеру драфту Зайон Вільямсона з "Пеліканс" в матчі з чинними чемпіонами "Торонто Репторс".

Примітно, що обидва каліфорнійських колективи в нинішнє міжсезоння серйозно оновили склад.

До "Лейкерс" приєдналися Ентоні Девіс, Демаркус Казінс і ряд інших виконавців. А ряди "Кліпперс" поповнив "MVP" фіналу 2018/19 років Кавай Леонард, а також екс-форвард "Оклахома-Сіті Тандер" Пол Джордж.

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