Став відомим календар перших матчів майбутнього сезону НБА

Днем-відкриття стане 22 жовтня. У перший будуть проведені дві зустрічі: лос-анджелеське дербі між "Лейкерс" і "Кліпперс", а також дебют зіркового першого номеру драфту Зайон Вільямсона з "Пеліканс" в матчі з чинними чемпіонами "Торонто Репторс".

Примітно, що обидва каліфорнійських колективи в нинішнє міжсезоння серйозно оновили склад.

До "Лейкерс" приєдналися Ентоні Девіс, Демаркус Казінс і ряд інших виконавців. А ряди "Кліпперс" поповнив "MVP" фіналу 2018/19 років Кавай Леонард, а також екс-форвард "Оклахома-Сіті Тандер" Пол Джордж.