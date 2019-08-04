Стал известным календарь первых матчей предстоящего сезона НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Определился расписание противостояний в стартовый день нового, 74-го в истории сезона НБА, информирует УНН со ссылкой на Twitter инсайдера ESPN Шамса Чарании.
Днем открытия станет 22 октября. В первый будут проведены две встречи: лос-анджелесского дерби между "Лейкерс" и "Клипперс", а также дебют звездного первого номера драфта Зайон Уильямсона с "Пеликанс" в матче с действующими чемпионами "Торонто Рэпторс".
Примечательно, что оба калифорнийских коллективы в нынешнее межсезонье серьезно обновили состав.
В "Лейкерс" присоединились Энтони Дэвис, Демаркус Казинс и ряд других исполнителей. А ряды "Клипперс" пополнил MVP финала 2018/19 годов Кавай Леонард, а также экс-форвард "Оклахома-Сити Тандер" Пол Джордж.