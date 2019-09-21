ESPN оголосив топ-5 баскетболістів десятиріччя в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Аналітики з американського видання ESPN проголосували за кращих баскетболістів десятиліття в Національній баскетбольній асоціації, інформує УНН.
Лідируюче місце посів нині форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. За ним одразу йде захисник "Голден Стейт Ворріорс" Стефен Каррів. Трійку замкнув форвард "Бруклін Нетс" Кевін Дюрант.
До п'ятірки також потрапили атакуючий захисник Джеймс Харден з "Х'юстона" та форвард "Лос-Анджелес Кліпперс" Кавай Леонард.
Примітно, що експерти вказували по три гравці, які, на їх думку, краще за всіх виступали в період з сезону-2009/10 по сезон-2018/19.
Нагадаємо, що регулярний чемпіонат НБА стартуватиме 22 жовтня.