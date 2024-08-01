Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, если Китай захочет, он может заставить Россию остановить войну против Украины. Президент подчеркнул, что хотел бы, чтобы Китай давил на Россию относительно окончания войны так же как давят США, так же как давит ЕС. Об этом Зеленский заявил в интервью французским СМИ, передает УНН.

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Если Китай захочет, он может заставить Россию остановить эту войну. Я бы хотел, чтобы они не занимали посредническую миссию. Я хотел бы, чтобы они давили на Россию по поводу окончания войны. Так же, как давят США, так же, как давит ЕС. И чем сильнее государство, тем сильнее надо давить на Россию. Не наоборот. Мне кажется, тогда будет быстрый результат». Не надо в войне, когда есть агрессор, занимать посредническую позицию - сказал Зеленский.

Он отметил, что хотел бы, чтобы у Китая была сильная позиция по войне, чтобы они остановили россиян.

Ничего нам лишнего не нужно. Не нужна никакая дополнительная поддержка. Это должно базироваться на международном праве. Я бы очень хотел, чтобы у Китая была вот такая, очень принципиальная позиция - добавил президент.

Напомним,

Украина пригласила Китай участвовать в по меньшей мере в промежуточных встречах, которые будут по пунктам Украинской формулы мира. Китайская сторона внимательно восприняла это предложение.