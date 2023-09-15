Эшелон с военной техникой оккупантов заметили на станции в Джанкое
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На станции в оккупированном Джанкое заметили эшелон с вражеской военной техникой, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
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"Эшелон с военной техникой на станции в Джанкое. Законная цель, если что", - говорится в сообщении.
Кроме того крымчанам напомнили, что находиться рядом с российскими военными объектами опасно для жизни.
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Напомним
14 октября ночью во временно оккупированной Евпатории были слышны взрывы. Отмечалось, что беспилотники атаковали временно оккупированную Евпаторию и были якобы сбиты силами ПВО россии. Однако сразу стало известно и о попаданиях, дым от которых был виден из разных частей города.
Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели в селе Уютное - в том районе, где расположена воинская часть россиян №85683.
В Вооруженных силах подтвердили уничтожение российского комплекса ПВО "Триумф" вблизи Евпатории. Стоимость комплекса "земля — воздух" достигает 1,2 миллиарда долларов.
россия до сих пор официально не сообщала об уничтожении своего комплекса.