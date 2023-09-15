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Ешелон з військовою технікою окупантів помітили на станції в Джанкої

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. На станції в окупованому Джанкої помітили ешелон з ворожою військовою технікою, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Цитата

"Ешелон з військовою технікою на станції в Джанкої. Законна ціль, якщо що", - йдеться у повідомленні.

Крім того кримчанам нагадали, що перебувати поряд із російськими військовими об'єктами небезпечно для життя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після влучання в російське ППО в Євпаторії всі кораблі покинули порт

Нагадаємо

14 жовтня вночі у тимчасово окупованій Євпаторії було чутно вибухи. Зазначалось, що безпілотники атакували тимчасово окуповану Євпаторію та були нібито збиті силами ППО росії. Однак одразу стало відомо і про влучання, дим від яких було видно з різних частин міста.

Згодом стало відомо, що вибухи пролунали у селі Уютне - у тому районі, де розташована військова частина росіян №85683.

У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії. Вартість комплексу "земля — повітря" сягає 1,2 мільярда доларів.

росія досі офіційно не повідомляла про знищення свого комплексу.

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