Ешелон з військовою технікою окупантів помітили на станції в Джанкої
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. На станції в окупованому Джанкої помітили ешелон з ворожою військовою технікою, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
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"Ешелон з військовою технікою на станції в Джанкої. Законна ціль, якщо що", - йдеться у повідомленні.
Крім того кримчанам нагадали, що перебувати поряд із російськими військовими об'єктами небезпечно для життя.
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Нагадаємо
14 жовтня вночі у тимчасово окупованій Євпаторії було чутно вибухи. Зазначалось, що безпілотники атакували тимчасово окуповану Євпаторію та були нібито збиті силами ППО росії. Однак одразу стало відомо і про влучання, дим від яких було видно з різних частин міста.
Згодом стало відомо, що вибухи пролунали у селі Уютне - у тому районі, де розташована військова частина росіян №85683.
У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії. Вартість комплексу "земля — повітря" сягає 1,2 мільярда доларів.
росія досі офіційно не повідомляла про знищення свого комплексу.