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Эрдоган вновь выигрывает выборы президента - экзит-полы

Эрдоган вновь выигрывает выборы президента - экзит-полы

Киев  •  УНН

 • 9856 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь выиграет президентские выборы. По предварительным данным экзит-полов после обработки почти 18% голосов, он набрал 58,11% голосов избирателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haberturk.

Эрдоган набрал голосов вдвое больше своего соперника и главного кандидата от оппозиции мухаррема Индже, который получил 27,45%.

Единственная женщина среди шести кандидатов в президенты, Мерал Акшенер от правоцентристской "Хорошего партии", возглавила третью позицию по предварительным результатам выборов и набрала лишь 7,55% голосов избирателей.

Как сообщал УНН, в четырех провинциях Турции проводится расследование в отношении 10 иностранцев, которые представлялись наблюдателями на выборах 24 июня.

Более того, не менее 100 урн для голосования и все бюллетени в них были признаны недействительными на досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом написал в воскресенье депутат парламента от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Эрен Эрдем на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, турецкая полиция задержала в субботу в Анкаре 11 предполагаемых членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) по подозрению в планировании провокационных действий на президентских и парламентских выборах.

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