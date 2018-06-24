Ердоган знову виграє вибори президента — екзит-поли
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову виграє президентські вибори. За попередніми даними екзит-полів після обробки майже 18% голосів, він набрав 58,11% голосів виборців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Haberturk.
Ердоган має голосів удвічі більше за свого суперника і головного кандидата від опозиції Мухаррема Індже, який отримав 27,45%.
Єдина жінка серед шести кандидатів у президенти, Мерал Акшенер від правоцентристської "Хорошої партії", очолила третю позицію за попередніми результатами виборів та набрала лише 7,55% голосів виборців.
Як повідомляв УНН, в чотирьох провінціях Туреччини проводиться розслідування відносно 10 іноземців, які представлялися спостерігачами на виборах 24 червня.
Більш того, щонайменше 100 урн для голосування і всі бюлетені в них були визнані недійсними на дострокових президентських і парламентських виборах. Про це написав у неділю депутат парламенту від основної опозиційної Народно-республіканської партії Ерен Ердем на своїй офіційній сторінці в Twitter.
Нагадаємо, турецька поліція затримала в суботу в Анкарі 11 передбачуваних членів забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК) за підозрою в плануванні провокаційних дій на президентських і парламентських виборах.