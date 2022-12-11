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Эрдоган созвонился с путиным: говорили о "зерновом коридоре"

Эрдоган созвонился с путиным: говорили о "зерновом коридоре"

Киев • УНН

 • 655053 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным. Обсудили "зерновой коридор", турецко-российские отношения, энергетику и борьбу с терроризмом. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, передает УНН.

Детали

По данным агентства, во время разговора Эрдоган заявил, что "совместными усилиями они добились того, чтобы более 13 миллионов тонн зерна было доставлено нуждающимся". Также президент Турции сообщил, что в рамках "зернового коридора" постепенно могут приступить к экспорту других товаров.

Кроме того, стороны обсудили сепаратистскую деятельность на севере Сирии и террористические атаки, которые продолжаются против Турции. Эрдоган заявил, что, согласно Сочинскому соглашению 2019 года, важно прежде всего освободить границу от террористов не менее чем на 30 километров.

Также Эрдоган выразил пожелание по поводу скорейшего окончания войны россии против Украины.

Напомним

20 ноября Турция нанесла трансграничных ракетных и авиаударов по территории курдов, которые патрулировали районы Сирии.

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