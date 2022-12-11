Ердоган зідзвонився з путіним: говорили про "зерновий коридор"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Обговорили "зерновий коридор", турецько-російські відносини, енергетику і боротьбу з тероризмом. Про це повідомило турецьке агентство Anadolu, передає УНН.
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За даними агентства, під час розмови Ердоган заявив, що "спільними зусиллями вони добилися того, щоб більше 13 мільйонів тонн зерна було доставлено нужденним". Також президент Туреччини повідомив, що в межах "зернового коридору" поступово можуть розпочати експорт інших товарів.
Окрім того, сторони обговорили сепаратистську діяльність на півночі Сирії та терористичні атаки, які тривають проти Туреччини. Ердоган заявив, що, відповідно до Сочинської угоди 2019 року, важливо насамперед звільнити кордон від терористів не менше ніж на 30 кілометрів.
Також Ердоган висловив побажання щодо якнайшвидшого закінчення війни росії проти України.
Нагадаємо
20 листопада Туреччина завдала транскордонних ракетних та авіаударів по території курдів, які патрулювали райони Сирії.