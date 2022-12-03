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Турецькі удари по курдських союзниках США викликають резонанс у війні в Україні — The Independent

Турецькі удари по курдських союзниках США викликають резонанс у війні в Україні — The Independent

Київ • УНН

 • 1266519 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Представники адміністрації Байдена посилюють свою мову по відношенню до союзника по НАТО Туреччини, намагаючись відмовити президента Туреччини Реджепа Ердогана з початку війни проти курдських сил, союзників США, у сусідній Сирії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

20 листопада Туреччина завдала транскордонних ракетних та авіаударів територією курдів, які патрулювали райони Сирії.

Дехто розкритикував початкову стриману реакцію США на майже щоденні турецькі бомбардування як зелене світло для США. Оскільки Ердоган не відмовився від своєї загрози ескалації, США почали висловлюватися більш рішуче.

Міністр оборони США Ллойд Остін зателефонував своєму турецькому колезі в середу, щоб висловити “рішучу незгоду” з початком нової військової операції Туреччини на півночі Сирії.

Те, наскільки успішно Сполучені Штати впораються з загрозою Ердогана направити війська проти курдських партнерів Америки протягом найближчих тижнів, вплине на глобальні проблеми безпеки далеко від цього ізольованого куточку Сирії.

Особливо це стосується війни в Україні. Адміністрація Байдена прагне співробітництва Ердогана з іншими партнерами по НАТО у протидії росії, особливо коли йдеться про те, щоб переконати Туреччину відмовитися від своїх заперечень проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Але якщо дати Туреччині повну свободу дій у нападах на сирійських курдів, сподіваючись заручитися підтримкою Ердогана в рамках НАТО, це само по собі матиме серйозні наслідки для безпеки.

Сили США у п’ятницю припинили спільне військове патрулювання з курдськими силами на півночі Сирії, щоб протистояти екстремістам Ісламської держави, оскільки курди зосереджені на захисті від турецьких повітряних та артилерійських атак та можливого наземного вторгнення.

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