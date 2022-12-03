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Турецкие удары по курдским союзникам США вызывают резонанс в войне в Украине — The Independent

Турецкие удары по курдским союзникам США вызывают резонанс в войне в Украине — The Independent

Киев • УНН

 • 1266517 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Представители администрации Байдена усиливают свой язык по отношению к союзнику по НАТО Турции, пытаясь отказать президента Турции Реджепа Эрдогана с начала войны против курдских сил, союзников США, в соседней Сирии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

20 ноября Турция нанесла трансграничные ракетные и авиаудары по территории курдов, которые патрулировали районы Сирии.

Некоторые раскритиковали первоначальную сдержанную реакцию США на почти ежедневные турецкие бомбардировки как зеленый свет для США. Поскольку Эрдоган не отказался от своей угрозы эскалации, США начали высказываться более решительно.

Министр обороны США Ллойд Остин позвонил своему турецкому коллеге в среду, чтобы выразить «решительное несогласие» с началом новой военной операции Турции на севере Сирии.

То, насколько успешно Соединенные Штаты справятся с угрозой Эрдогана направить войска против курдских партнеров Америки в ближайшие недели, повлияет на глобальные проблемы безопасности вдали от этого изолированного уголка Сирии.

Особенно это касается войны в Украине. Администрация Байдена стремится к сотрудничеству Эрдогана с другими партнерами по НАТО в противодействии россии, особенно когда речь идет о том, чтобы убедить Турцию отказаться от своих возражений против вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Но если дать Турции полную свободу действий в нападениях на сирийских курдов в надежде заручиться поддержкой Эрдогана в рамках НАТО, это само по себе будет иметь серьезные последствия для безопасности.

Силы США в пятницу прекратили совместное военное патрулирование с курдскими силами на севере Сирии, чтобы противостоять экстремистам Исламского государства, поскольку курды сосредоточены на защите от турецких воздушных и артиллерийских атак и возможного наземного вторжения.

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