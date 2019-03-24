Эрдоган предложил обсудить вопрос Голанских высот на Генассамблее ООН

“ООН уже приняла окончательное решение по этому вопросу. Я собираюсь встретиться с Трампом и сказать ему, что он совершает большую ошибку, предлагая Голанские высоты Нетаньяху на золотом подносе в качестве подарка к выборам”, — сказал Эрдоган.

По его словам, решение американского президента может угрожать миру во всем мире.

“Мы перенесем тему Голанских высот в ООН. Невозможно, чтобы Генассамблея ООН одобрила это (признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами)”, — добавил турецкий президент.

Как сообщал УНН, МИД Израиля анонсировало подписание Трампом распоряжения по Голанах.