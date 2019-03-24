Ердоган запропонував обговорити питання Голанських висот на Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Туреччина має намір підняти питання про визнання Сполученими Штатами ізраїльського суверенітету над Голанськими висотами в ООН. Про це заявив у неділю президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв’ю телеканалу TGRT, повідомляє УНН.
“ООН вже прийняла остаточне рішення з цього питання. Я збираюся зустрітися з Трампом і сказати йому, що він робить велику помилку, пропонуючи Голанські висоти Нетаньяху на золотій таці в якості подарунка до виборів”, — сказав Ердоган.
За його словами, рішення американського президента може загрожувати миру в усьому світі.
“Ми перенесемо тему Голанських висот в ООН. Неможливо, щоб Генасамблея ООН схвалила це (визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами)”, — додав турецький президент.
Як повідомляв УНН, МЗС Ізраїлю анонсувало підписання Трампом розпорядження по Голанах.