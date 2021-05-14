Эрдоган: Турция будет поддерживать палестинцев против Израиля так же решительно, как Азербайджан в Карабахе

Детали

“Мы скорбим и возмущены жестокостью Израиля, который является террористическим государством. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством выступаем против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме”, — сказал Эрдоган.

Он рассказал, что провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в секторе Газа. “Израиль перешел все границы”, — заявил Эрдоган. “Если мы не немедленно остановим агрессию Израиля в Палестине, особенно в Иерусалиме, завтра все окажутся мишенью этого дикого менталитета”, — добавил он.

По словам Эрдогана, Иерусалим является домом трех религий и общим наследием всего человечества. Он заверил, что Турция готова оказать активную поддержку каждой инициативе, которая будет предложена в этом направлении в рамках ООН, а также “взять на себя ответственность за мир и принести жертвы”.

Контекст

Израиль провел крупнейший с начала конфликта обстрел Газы. За 40 минут самолеты обстреляли 150 целей, атаку поддерживали артиллерийским огнем.

В северной части Газы со 160 самолетов были выпущены 450 ракет.

Основной целью атаки израильские военные назвали сеть тоннелей, используемых боевиками ХАМАС для передвижения и укрытия; итоги нанесенного движению ущерба еще уточняются. При этом, как пишет The Times of Israel со ссылкой на сообщения из Газы, в результате атаки есть жертвы, их количество пока неясно.

Боевики сектора Газа, в свою очередь, ночью продолжали ракетные обстрелы территории Израиля, сообщили в Армии обороны Израиля. За ночь было выпущено 220 ракет, большинство из них были перехвачены системой “Железный купол”, но несколько достигли целей; один человек получил серьезные ранения.