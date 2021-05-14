Ердоган: Туреччина підтримуватиме палестинців проти Ізраїлю так само рішуче, як Азербайджан у Карабасі

Деталі

“Ми сумуємо і обурені жорстокістю Ізраїлю, який є терористичною державою. Як ми рішуче підтримували боротьбу Азербайджану за звільнення своїх земель від окупації, сьогодні ми з тим же почуттям виступаємо проти гноблення в палестинських містах і Єрусалимі”, — сказав Ердоган.

Він розповів, що провів переговори з президентами і главами урядів 19 країн по ситуації в секторі Газа. “Ізраїль перейшов усі межі”, — заявив Ердоган. “Якщо ми не негайно зупинимо агресію Ізраїлю в Палестині, особливо в Єрусалимі, завтра усі виявляться мішенню цього дикого менталітету”, — додав він.

За словами Ердогана, Єрусалим є домом трьох релігій і спільним надбанням усього людства. Він запевнив, що Туреччина готова надати активну підтримку кожній ініціативі, яка буде запропонована в цьому напрямку в рамках ООН, а також “взяти на себе відповідальність за мир і принести жертви”.

Контекст

Ізраїль провів найбільший з початку конфлікту обстріл Гази. За 40 хвилин літаки обстріляли 150 цілей, атаку підтримували артилерійським вогнем.

У північній частині Гази зі 160 літаків були випущені 450 ракет.

Основною метою атаки ізраїльські військові назвали мережу тунелів, використовуваних бойовиками ХАМАС для пересування і укриття; підсумки нанесеної руху шкоди ще уточнюються. При цьому, як пише The Times of Israel з посиланням на повідомлення з Гази, в результаті атаки є жертви, їхня кількість поки невідома.

Бойовики сектора Газа, в свою чергу, вночі продовжували ракетні обстріли території Ізраїлю, повідомили в Армії оборони Ізраїлю. За ніч було випущено 220 ракет, більшість з них були перехоплені системою “Залізний купол”, але декілька досягли цілей; одна людина отримала серйозні поранення.