Эрдоган показал первый полет турецкого ударного дрона Anka III с реактивным двигателем

Турецкий ударный беспилотник с реактивным двигателем Anka III совершил свой первый полет. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х, передает УНН.

Наш беспилотный военный самолет Anka III, разработанный TAI, сегодня успешно выполнил свой первый полет отметил Эрдоган.

Anka III - первый турецкий бесхвостовой БпЛА с турбовентиляторным двигателем. Он имеет конструкцию "летающего крыла" и может развивать максимальную скорость 787 км/ч. Его крейсерская скорость 463 км/ч. Автономность полета 10 часов.

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Anka III должна поднять возможности беспилотных летательных аппаратов Турции на новый уровень. Беспилотник Anka III предназначен для уничтожения наземных целей, в частности подавления средств ПВО.