Эрдоган показал первый полет турецкого ударного дрона Anka III с реактивным двигателем
Турецкий ударный беспилотник Anka III с реактивным двигателем завершил свой первый полет, расширив возможности турецких БПЛА.
Галущенко встретился с временным поверенным Соединенных Штатов в Украине Робертом Нидхемом
Министр энергетики Украины Галущенко обсудил с Временно поверенным в делах США в делах Украины Нидемом вопросы энергетического сотрудничества и реформирования сектора, уделив особое внимание атомной промышленности и производству оборудования.
Массированная атака беспилотниками, вероятная угроза баллистики для трех областей
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что российские беспилотники атакуют с четырех направлений; угроза баллистических ракет нависла над тремя регионами.
Ламы в аэропорту Портленда: как реагируют люди на терапевтических животных
Терапевтические ламы Бенни и Принс радуют путешественников в аэропорту Портленда, снимая стресс во время зимних отпусков.
Американка Джудит Вайнштейн, которую взял в плен ХАМАС, объявлена погибшей
Джудит Вайнштейн, которую удерживал Хамас после октябрьского нападения, была объявлена мертвой президентом Байденом. Ее тело до сих пор находится в Газе.
В Одессе "шахед" влетел в многоэтажку, возник пожар
Во время воздушного налета беспилотник попал в многоэтажку в Одессе, вызвав пожар; сработала противовоздушная оборона.
В Киеве разоблачили псевдоработника ГФС, который на $100 тысяч обещал контрабандисту вернуть конфискованный на таможне товар
Мошенник, выдававший себя за сотрудника Государственной фискальной службы, требовал $100 000 за возврат конфискованных на Одесской таможне сигарет, но был пойман киевской полицией.
Россияне на Луганщине будут брать на "воинский учет" 16-летних юношей
Российские оккупанты призывают 16-летних луганчан на срочную военную службу, чтобы успеть до президентских выборов в России.
Сумщина: россияне атаковали восемь общин выпустив почти три сотни снарядов и травмировали женщину
Российские войска атаковали Сумскую область, осуществив 30 обстрелов и 296 взрывов, ранив одного местного жителя.
Германия уверена, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Германия оптимистично настроена относительно того, что ЕС предоставит Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро, несмотря на сопротивление Венгрии.