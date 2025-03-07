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Эрдоган поддержал идею перемирия и прекращения атак в воздухе и на море в войне рф против Украины

Киев • УНН

 • 18113 просмотра

Президент Турции призвал к прекращению воздушных и морских атак между Украиной и рф как меры укрепления доверия. Эрдоган также подтвердил стремление Турции к полноправному членству в ЕС и участию в оборонных программах.

Эрдоган поддержал идею перемирия и прекращения атак в воздухе и на море в войне рф против Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара поддерживает идею как можно скорее установить перемирие и прекратить воздушные и морские атаки как меры укрепления доверия между Украиной и россией, пишет УНН со ссылкой на Hürriyet Daily News.

Детали

Что касается войны рф против Украины, Эрдоган на видеоконференции, организованной ЕС после саммита по Украине для стран-партнеров вне блока, подчеркнул важность прекращения огня между сторонами.

Мы поддерживаем идею как можно скорее установить перемирие и прекратить атаки в воздухе и на море как меру укрепления доверия между сторонами

- сказал Эрдоган.

"Наши усилия по достижению соглашения, которое гарантирует безопасность судоходства в Черном море, соответствуют этому подходу", - отметил Эрдоган, как его цитирует Daily Sabah.

Эрдоган также подтвердил готовность Турции обещать всевозможную поддержку и помощь усилиям по установлению мира и стабильности в Украине, включая проведение потенциального саммита между двумя сторонами.

Безопасность Европы является предметом беспокойства всех союзников, сказал Эрдоган, выражая желание видеть продолжение реалистичного и инклюзивного подхода на пути к созданию новой структуры безопасности, как это было показано на лондонском саммите 2 марта и этой видеоконференции 7 марта.

Турция и ЕС должны объединить усилия в планировании европейской безопасности, заявил Эрдоган, призвав Брюссель снять ограничения на участие Анкары в органах ЕС по вопросам обороны и безопасности.

"Мы верим, что планирование всех шагов для европейской безопасности вместе с Турцией будет в наших взаимных интересах. Также важно получить мощную поддержку нашего союзника, США, и поддерживать максимальную трансатлантическую связь во всех этих начинаниях", – сказал Эрдоган.

Президент Турции сказал, что высокотехнологичная оборонная промышленность Турции готова внести свой вклад, призывая ЕС включить Турцию в различные органы ЕС, включая Европейский фонд мира, который направлен на восстановление Украины.

"Мы считаем, что нет никаких оправданий для того, чтобы исключить нас из программ закупки и реконструкции оборонной продукции Европейского Союза. Для нас важно быть включенными в такие механизмы, как Европейский фонд мира, который имеет целью реконструкцию и возрождение Украины", – сказал он.

Недавние события еще раз доказали, что Турция и ЕС должны действовать в соответствии с долгосрочным и стратегическим видением, сказал Эрдоган, повторив, что полноправное членство в ЕС все еще является главной целью Турции.

"Мы придерживаемся нашей цели полноправного членства. Мы ожидаем, что ЕС займет стратегическую и дальновидную позицию и возобновит наши переговоры о членстве. Я надеюсь, что в ближайшее время мы проведем наши встречи на высоком уровне", – заявил президент Турции.

Дополнение

Эрдоган, а также лидеры Великобритании, Норвегии, Канады и Исландии приняли участие в видеоконференции, организованной президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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