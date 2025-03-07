Ердоган підтримав ідею перемир'я та припинення атак у повітрі та на морі у війні рф проти України

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32338 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 51690 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 55387 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 60518 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 72363 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 58951 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57553 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 123258 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82454 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 229232 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25150 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 15401 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 21964 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20760 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21810 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91672 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 123258 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 229232 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405689 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11996 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20816 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22017 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25201 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75948 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Ердоган підтримав ідею перемир'я та припинення атак у повітрі та на морі у війні рф проти України

Київ • УНН

 • 18114 перегляди

Президент Туреччини закликав до припинення повітряних і морських атак між Україною та рф як заходу зміцнення довіри. Ердоган також підтвердив прагнення Туреччини до повноправного членства в ЄС та участі в оборонних програмах.

Ердоган підтримав ідею перемир'я та припинення атак у повітрі та на морі у війні рф проти України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що Анкара підтримує ідею якнайшвидшого встановлення перемир’я та припинення повітряних і морських атак як заходів зміцнення довіри між Україною та росією, пише УНН з посиланням на Hürriyet Daily News.

Деталі

Стосовно війни рф проти України Ердоган на відеоконференції, організованій ЄС після саміту по Україні для країн-партнерів з-поза блоку, підкреслив важливість припинення вогню між сторонами.

Ми підтримуємо ідею якнайшвидшого встановлення перемир’я та припинення атак у повітрі та на морі як захід зміцнення довіри між сторонами

- сказав Ердоган.

"Наші зусилля щодо досягнення угоди, яка гарантуватиме безпеку судноплавства в Чорному морі, відповідають цьому підходу", - зазначив Ердоган, як його цитує Daily Sabah.

Ердоган також підтвердив готовність Туреччини обіцяти всіляку підтримку та допомогу зусиллям щодо встановлення миру та стабільності в Україні, включаючи проведення потенційного саміту між двома сторонами.

Безпека Європи є предметом занепокоєння всіх союзників, сказав Ердоган, висловлюючи бажання бачити продовження реалістичного та інклюзивного підходу на шляху до створення нової структури безпеки, як це було показано на лондонському саміті 2 березня та цій відеоконференції 7 березня.

Туреччина та ЄС повинні об’єднати зусилля у плануванні європейської безпеки, заявив Ердоган, закликавши Брюссель зняти обмеження на участь Анкари в органах ЄС з питань оборони та безпеки.

"Ми віримо, що планування всіх кроків для європейської безпеки разом з Туреччиною буде в наших обопільних інтересах. Також важливо отримати потужну підтримку нашого союзника, США, і підтримувати максимальний трансатлантичний зв’язок у всіх цих починаннях", – сказав Ердоган.

Президент Туреччини сказав, що високотехнологічна оборонна промисловість Туреччини готова зробити свій внесок, закликаючи ЄС включити Туреччину до різних органів ЄС, включаючи Європейський фонд миру, який спрямований на відновлення України.

"Ми вважаємо, що немає жодного виправдання для того, щоб виключити нас із програм закупівлі та реконструкції оборонної продукції Європейського Союзу. Для нас важливо бути включеними до таких механізмів, як Європейський фонд миру, який має на меті реконструкцію та відродження України", – сказав він.

Нещодавні події ще раз довели, що Туреччина та ЄС повинні діяти відповідно до довгострокового та стратегічного бачення, сказав Ердоган, повторивши, що повноправне членство в ЄС все ще є головною метою Туреччини.

"Ми дотримуємося нашої мети повноправного членства. Ми очікуємо, що ЄС займе стратегічну та далекоглядну позицію та відновить наші переговори про членство. Я сподіваюся, що найближчим часом ми проведемо наші зустрічі на високому рівні", – заявив президент Туреччини.

Доповнення

Ердоган, а також лідери Великої Британії, Норвегії, Канади та Ісландії взяли участь у відеоконференції, організованій президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Реджеп Таїп Ердоган
Туреччина
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39