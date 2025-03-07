Ердоган підтримав ідею перемир'я та припинення атак у повітрі та на морі у війні рф проти України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що Анкара підтримує ідею якнайшвидшого встановлення перемир’я та припинення повітряних і морських атак як заходів зміцнення довіри між Україною та росією, пише УНН з посиланням на Hürriyet Daily News.

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Стосовно війни рф проти України Ердоган на відеоконференції, організованій ЄС після саміту по Україні для країн-партнерів з-поза блоку, підкреслив важливість припинення вогню між сторонами.

Ми підтримуємо ідею якнайшвидшого встановлення перемир’я та припинення атак у повітрі та на морі як захід зміцнення довіри між сторонами - сказав Ердоган.

"Наші зусилля щодо досягнення угоди, яка гарантуватиме безпеку судноплавства в Чорному морі, відповідають цьому підходу", - зазначив Ердоган, як його цитує Daily Sabah.

Ердоган також підтвердив готовність Туреччини обіцяти всіляку підтримку та допомогу зусиллям щодо встановлення миру та стабільності в Україні, включаючи проведення потенційного саміту між двома сторонами.

Безпека Європи є предметом занепокоєння всіх союзників, сказав Ердоган, висловлюючи бажання бачити продовження реалістичного та інклюзивного підходу на шляху до створення нової структури безпеки, як це було показано на лондонському саміті 2 березня та цій відеоконференції 7 березня.

Туреччина та ЄС повинні об’єднати зусилля у плануванні європейської безпеки, заявив Ердоган, закликавши Брюссель зняти обмеження на участь Анкари в органах ЄС з питань оборони та безпеки.

"Ми віримо, що планування всіх кроків для європейської безпеки разом з Туреччиною буде в наших обопільних інтересах. Також важливо отримати потужну підтримку нашого союзника, США, і підтримувати максимальний трансатлантичний зв’язок у всіх цих починаннях", – сказав Ердоган.

Президент Туреччини сказав, що високотехнологічна оборонна промисловість Туреччини готова зробити свій внесок, закликаючи ЄС включити Туреччину до різних органів ЄС, включаючи Європейський фонд миру, який спрямований на відновлення України.

"Ми вважаємо, що немає жодного виправдання для того, щоб виключити нас із програм закупівлі та реконструкції оборонної продукції Європейського Союзу. Для нас важливо бути включеними до таких механізмів, як Європейський фонд миру, який має на меті реконструкцію та відродження України", – сказав він.

Нещодавні події ще раз довели, що Туреччина та ЄС повинні діяти відповідно до довгострокового та стратегічного бачення, сказав Ердоган, повторивши, що повноправне членство в ЄС все ще є головною метою Туреччини.

"Ми дотримуємося нашої мети повноправного членства. Ми очікуємо, що ЄС займе стратегічну та далекоглядну позицію та відновить наші переговори про членство. Я сподіваюся, що найближчим часом ми проведемо наші зустрічі на високому рівні", – заявив президент Туреччини.

Доповнення

Ердоган, а також лідери Великої Британії, Норвегії, Канади та Ісландії взяли участь у відеоконференції, організованій президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.