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Эрдоган после удвоения тарифов Трампом назвал неправильным угрожать Турции

Киев • УНН

 • 10760 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Невозможно добиться чего-либо от турецкой нации путем угроз, с Турцией можно говорить только на языке права и закона. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган после удвоения тарифов Трампом назвал неправильным угрожать Турции

"Турции угрожают, но невозможно добиться чего-либо от турецкой нации путем угроз", - отметил Эрдоган.

По его словам, Турция делает все по закону, и ее не запугать санкциями.

"Турция может обойтись тем, что у нее есть", - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства также выразил сожаление в связи с тем, что в США решили променять стратегического партнера по НАТО на пастора.

"Турция снова встанет на ноги, как делала это раньше. Главное, чтобы турецкий народ проявил стойкость", - сказал Эрдоган.

Кроме того, в колонке New York Times Эрдоган отметил, что односторонние действия против Турции со стороны Соединенных Штатов подорвут интересы Америки и заставят Турцию "искать новых друзей и союзников".

"Отказ обратить вспять эту тенденцию односторонности и неуважения заставит нас поискать новых друзей и союзников", - сказано в статье от имени президента Турции.

Накануне Трамп объявил об удвоении тарифов на импорт металлов из Турции.

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