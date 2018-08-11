Ердоган після подвоєння тарифів Трампом назвав неправильним погрожувати Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Неможливо домогтися чого-небудь від турецької нації шляхом погроз, з Туреччиною можна говорити лише мовою права і закону. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає УНН з посиланням на Anadolu.
"Туреччині погрожують, але неможливо домогтися чого-небудь від турецької нації шляхом погроз", - зазначив Ердоган.
За його словами, Туреччина робить все за законом, і її не залякати санкціями.
"Туреччина може обійтися тим, що у неї є", - сказав Ердоган.
Глава турецької держави також висловив жаль у зв'язку з тим, що у США вирішили проміняти стратегічного партнера по НАТО на пастора.
"Туреччина знову встане на ноги, як робила це раніше. Головне, щоб турецький народ проявив стійкість", - сказав Ердоган.
Крім того, у колонці New York Times Ердоган зазначив, що односторонні дії проти Туреччини з боку Сполучених Штатів підірвуть інтереси Америки та змусять Туреччину "шукати нових друзів і союзників".
"Відмова змінити цю тенденцію однобокості і неповаги змусить нас пошукати нових друзів і союзників", - сказано в статті від імені президента Туреччини.
Напередодні Трамп оголосив про подвоєння тарифів на імпорт металів з Туреччини.