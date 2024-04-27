Эрдоган перенес свой визит в США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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reutersReuters
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
turtsiyaТурция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  113767 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  122769 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  125031 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  116426 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  79360 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  77608 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153183 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167917 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172361 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151424 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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23 апреля 2024, 08:23  •  340594 просмотра

Эрдоган перенес свой визит в США

Запланированный визит президента Турции Эрдогана в США был отложен из-за конфликта в расписании, но диалог на высоком уровне между двумя странами продолжится.

Анонсы •   •  1031 просмотра
Эрдоган перенес свой визит в США

В Днепре слышны взрывы

В Днепре, Украина, прогремели взрывы, вызвавшие воздушную тревогу в регионе.

Война •   •  1788 просмотра
В Днепре слышны взрывы

Детям-сиротам на ВОТ выдают паспорта РФ - омбудсмен

Российские оккупанты выдают российские паспорта 14-летним детям-сиротам на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь стереть их украинскую идентичность.

Война •   •  1706 просмотра
Детям-сиротам на ВОТ выдают паспорта РФ - омбудсмен

российская агрессия является международной проблемой - генерал Браун

Россия быстро восстанавливает свои вооруженные силы, и ее агрессия против Украины стала международной проблемой, считает генерал Чарльз Браун.

Война •   •  1437 просмотра
российская агрессия является международной проблемой - генерал Браун

Байден проводит самую масштабную реформу экспорта оружия за десятилетие

Администрация Байдена ужесточает правила экспорта гражданского оружия в 36 стран, чтобы предотвратить его использование для совершения преступлений и нарушений прав человека.

политика •   •  5907 просмотра
Байден проводит самую масштабную реформу экспорта оружия за десятилетие

В Харькове из-за обстрела ранена пациентка больницы

Женщина среднего возраста, пациентка харьковской больницы, была ранена осколками стекла, когда российские ракеты нанесли удар по Салтовскому району, разбив окна в медицинском учреждении.

Война •   •  6206 просмотра
В Харькове из-за обстрела ранена пациентка больницы

Китай пытался повлиять на выборы в США - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты имеют доказательства того, что Китай пытался повлиять и, возможно, вмешаться в американские выборы этой осенью, что он считает абсолютно неприемлемым.

политика •   •  6393 просмотра
Китай пытался повлиять на выборы в США - Блинкен

Возле Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в 104 километрах от побережья города Тайчжун на Тайване на глубине 20 километров.

Новости Мира •   •  6188 просмотра
Возле Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Из-за российской ракетной атаки по Украине Польша подняла в небо самолеты

Польша подняла в воздух истребители из-за российской ракетной атаки на Украину, отслеживая ситуацию и принимая необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Война •   •  7682 просмотра
Из-за российской ракетной атаки по Украине Польша подняла в небо самолеты

На Львовщине скандал: пьяные работники ТЦК похитили волонтера-зоозащитника

Во Львовской области разгорелся скандал, когда зоозащитница из общественной организации "Спасение животных. Харьков" был задержан сотрудниками Территориального центра комплектования во время перевозки животных, что привело к конфликту с работниками центра.

Общество •   •  7917 просмотра
На Львовщине скандал: пьяные работники ТЦК похитили волонтера-зоозащитника