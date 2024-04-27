Эрдоган перенес свой визит в США

Турция подтвердила перенос визита Эрдогана в США. Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели подтвердил, что визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесен. Он объяснил это несостыковкой в графиках, пишет Reuters, передает УНН.

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Диалог на высоком уровне между Турцией и США будет продолжен сказал господин Кечели.

О переносе визита ранее сообщили источники Reuters. О путешествии официально не сообщалось. Встреча президентов Турции и США должна была стать первой с 2019 года.

Эрдоган встретился в Стамбуле с руководителем политбюро ХАМАС