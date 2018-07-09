Эрдоган официально во второй раз стал президентом Турции

Также в Турции официально изменилась форма правления с парламентской на президентскую. Такую реформу поддержали на референдуме в 2017 году.

"В начале этого важного поворотного пункта нашей республики и демократии, как 12-й президент Турции и первый президент новой президентской правительственной системы, я обещаю укрепить единство и братство нашей страны, развить нашу страну и поднять наше государство. Мы полны решимости достичь целевых показателей республики, которую вы (Мустафа Кемаль Ататюрк) и ваши друзья основали, и это будет доверено нам будущим поколениям на 100-м году", - сказал Эрдоган во время инаугурации.

Напомним, в июне Президент Украины Петр Порошенко и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили расширение сотрудничества в некоторых сферах.