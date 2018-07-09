Ердоган офіційно вдруге став Президентом Туреччини

Також в Туреччині офіційно змінилась форма правління з парламентської на президентську. Таку реформу підтримали на референдумі у 2017 році.

"На початку цього важливого поворотного пункту нашої республіки і демократії, як 12-й президент Туреччини і перший президент нової президентської урядової системи, я обіцяю зміцнити єдність і братство нашої країни, розвинути нашу країну і підняти нашу державу. Ми сповнені рішучості досягти цільових показників республіки, яку ви (Мустафа Кемаль Ататюрк) і ваші друзі заснували, і це буде довірено нам майбутнім поколінням на 100-му році ", - сказав Ердоган під час інавгурації.

Нагадаємо, в червні Президент України Петро Порошенко та Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорили розширення співпраці у деяких сферах.