Эрдоган назвал себя и путина "самыми опытными" мировыми лидерами и раскритиковал Германию

Эрдоган сделал резкую оценку политической ситуации в Германии и заявил о себе и путине как "самых опытных" мировых лидеров. Об этом сообщает Hurriyet, передает УНН.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал резкие заявления относительно мировой политики и высказался о ситуации в Германии, указав на переходный период после отставки Ангелы Меркель. По его словам, политическое влияние Германии значительно уменьшилось после завершения ее каденции, а стиль руководства современного канцлера Олафа Шольца не производит на него впечатления.

Эрдоган также подчеркнул, что он и путин являются среди "самых опытных" политических лидеров в мире. По его словам, оба лидера находятся на должностях уже более двух десятков лет, что делает их одними из самых выносливых и опытных в современной глобальной политике.

Кроме того, турецкий лидер провел аналогию с предыдущим канцлером Германии Герхардом Шредером, подчеркивая его политический стиль и поддержание отношений с Турцией. По словам Эрдогана, Шредер всегда проявлял особое уважение к турецким традициям, даже в определенные моменты, например, во время Рамадана. Президент Турции выразил надежду, что в будущем Турция будет иметь политиков с подобным отношением.

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